В Великобритании нашли странную закономерность в действиях Меган Маркл

Сегодня, 12:33

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В Великобритании нашли странную закономерность в действиях Меган Маркл

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отстранились от выполнения королевских обязанностей. Это известие повергло в шок всех, кроме друзей супруги внука Елизаветы II.
Друзья Меган Маркл сказали, что такое поведение было ожидаемо, и они ничуть не удивлены.
«Она всегда сбегает при возникновении трудностей», — рассказала подруга Меган изданию Daily Mail.
Герцогиню Сассекскую очень активно обсуждают в Британии. Внимательные граждане отмечают странную закономерность — все, что начинает жена внука Елизаветы II, она бросает через два года.
Также инсайдер отметила, что герцогиня Сассекская солидарна со своим бывшим супругом - режиссером Тревором Энгельсоном, в том, что если ты не готов заниматься каким-либо делом ближайшие 5 лет своей жизни, не стоит тратить на него даже пяти минут.
Супруг Меган, принц Гарри, поддержал ее в решении отказаться от королевских обязанностей. Подруга Маркл не понимает ее поступка и не поддерживает ее в этом решении.

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