Рэпер Моргенштерн и певица Клава Кока встречаются

Знаменитый рэпер Алишер нашел новую любовь. Он влюблен в певицу Клавой Кокой.

Не так давно рэпер Алишер Моргенштерн расстался со своей девушкой. Их отношения длились долго, и певец утверждает, что принять решение о разрыве ему было очень непросто. С девушкой музыканта связывали искренние и теплые чувства, однако с ростом популярности рэпера отношения стали портиться. Сейчас же поклонники утверждают, что у Алишера появилась новая пассия.

Активно распространяются слухи о том, что у Моргенштерна отношения с отечественной певицей Клавой Кокой. Недавно они выпустили совместный трек. Через несколько дней пара выпустила еще и клип со страстным поцелуем.

Многие фанаты склоняются к мысли, что это означает наличие отношений между Алишером и Клавой.