Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Сегодня, 13:20

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Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Очередная беременность стала настоящим испытанием для актрисы. Из-за страха потерять ребенка Милла Йовович прекратила занятия спортом и решила ни в чем себе не отказывать. Издание Starhit сообщает, что кинозвезда сильно поправилась и ее мучают отеки.

Папарацци засняли беременную Миллу  во время семейной прогулки с мужем и детьми. Актрису запечатлели в рваных джинсах, растянутой огромной футболке и легкой обуви.

Знаменитость ждет рождения третьего ребенка. Предположительно, это будет девочка. Со слов Йовович, ей все труднее ходить, однако беременность протекает хорошо, ребенок развивается нормально, а роды должны разрешиться в срок. Милла старается как можно чаще бывать  на свежем воздухе. Родные поддерживают актрису и ходят с ней на визиты к врачу.

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