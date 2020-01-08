Зои Кравиц снялась в обнаженном виде для модного журнала

Популярная американская актриса из «Люди Икс: Первый класс» Зои Кравиц снялась полностью обнаженной для известного журнала Elle. Снимки фотосессии размещены на странице Кравиц в соцсети «Инстаграм».

На одной фотографии актриса скрестила руки и ноги, прикрыв грудь и область бикини. На знаменитости красуется массивное колье со светлым ободком из ракушек и крупного жемчуга.

На другом фото актриса позирует в черном платье с глубоким необычным вырезом лежа на полу. Еще на одном снимке звезда запечатлена в черном бюстгалтере с треугольными чашечками, на руках у нее надеты объемные рукава.

View this post on Instagram 🐚 A post shared by Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) on Jan 8, 2020 at 12:44pm PST

В январе 2019 года Зои Кравиц предстала на афтерпати премии «Оскар» Vanity Fair в прозрачном бюстгальтере из золота 750 пробы. Известно, что золотой металлический топ 30-летней актрисы стоит порядка 1,5 миллиона рублей.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Звезда известна благодаря съемкам в кинокартинах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».