Объявлен лучший турецкий актер сезона 2019/2020

Турецкие сериалы пользуются в России большой популярностью. Поэтому имена актеров, которые в них снимаются, уже хорошо известны россиянам.

На этой неделе был объявлен лучший актер сезона 2019/2020. Он определился по итогам интерактивного опроса, проведенного изданием Gecce. И стал в этот раз лучшим турецким актером стал Джан Ямана.

Джан Ямана сниматься в сериалах стал не так давно. Ранее он был преуспевающим адвокатом, но попал на съемочную площадку в качестве актера, решил, что эта работа ему по духу ближе. Известность Яману принесла роль в сериале «Ранняя пташка». Эта роль, к слову, принесла ему «Арабский Оскар». Яман снимался в таких сериала как «Дела сердечные», «Упрямая любовь», «Полнолуние», «Кто из нас не любил».

Второе место в рейтинге популярных турецких актеров занял Акын Акынозю. Его поддержали 29,6 процентов телезрителей. А вот Бурак Озчивит, несмотря на свою популярность и роль в знаменитом «Великолепном веке» стал в этот раз лишь третьим. Его поддержали 12,5% проголосовавших.