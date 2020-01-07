Поклонники Ксении Бородиной раскритиковали ее фото с пляжа

Ксения Бородина ежедневно общается со своими подписчиками в соцсети Instagram. Даже будучи на отдыхе знаменитость публикует посты в соцсетях. Ее новое фото удивило фолловеров. Поклонники звезды отметили, что Бородина выглядит старше своего возраста.

Ксения Бородина регулярно следит за собой. Артистка занимается спортом, ухаживает за кожей, принимает хорошие витамины. На свой возраст знаменитость выглядит замечательно. Поэтому подписчики были удивлены ее новым фото.

На снимке Бородина загорала на шезлонге. Сквозь темные очки 36-летней знаменитости было видно усталое лицо с морщинами и заломами. Кое-где были видны седые волосы, а мышцы рук выглядели дряблыми.

«Девочки, говорят, если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется, врут, а вам?!» — пошутила над собой Бородина.

«Почему такая старая?», «Не надо стесняться старости, все мы будем такими», «Баба Ксюша», - засыпали комментариями подписчики. Однако некоторым понравился неожиданный облик звезды.

«А бабкой вы будете ничего», «Можно дать и 50 лет», «Стареть нужно красиво», - иронично подшучивают фолловеры.

Похоже, что ведущая «Дома-2» решила развлечься на отдыхе на острове Самуи и применила на фото новомодный фильтр, который «старит» тело и лицо. В ответ на шутливые комментарии Ксения написала: «Просто без фотошопа выложила себя, как есть».

Большинство подруг и знакомых звезды оценили ее юмор. Супруга футболиста Юрия Жиркова Инна, Дарья Пынзарь и Наталья Варвина прислали смайлики со смехом.

Недавно Бородина публиковала снимки с отдыха на пляже в купальнике. Восхищенные поклонники начали допытывать ведущую, как ей удалось сохранить такую фигуру после рождения двоих детей. Однако вдаваться в подробности Ксения не стала. Телеведущая регулярно выкладывает посты о здоровом питании, а сейчас она хочет хорошенько отдохнуть.