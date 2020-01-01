Андрей Губин отказался вернуться на сцену

Несколько недель назад в СМИ сообщили о том, что певца Андрея Губина мы снова увидим на сцене. Поступила информация о том, что звезда девяностых не выступал на сцене из-за проблем со здоровьем, но сейчас он накопил достаточно творческого материала и собирается снова выступать.

О том, что Губин планирует вернуться на сцену, говорили его друзья и коллеги. Эта информация появилась в нескольких источниках сразу. Так, о том, что певец собирается выступить с большим сольным концертом в 2020 году, сообщил его коллега Тарас Ващишин.

Однако «Экспресс-газета» опровергает данную информацию. Журналисты издания отмечают, что Андрей Губин отказывается от всех предложений выйти на сцену.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», - сказал певец.

Ранее Губин сообщал о том, что не вернется на сцену из-за заболевания нервной системы. Певец поделился, что у него парализована часть лица.

Напомним, о возвращении певца на сцену сообщала и его подруга.