Набирает популярность платье с голой грудью, как у Пэрис Хилтон

Сегодня, 15:59

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Набирает популярность платье с голой грудью, как у Пэрис Хилтон

Откровенный наряд Пэрис Хилтон оценили тысячи поклонниковЗвезда щеголяла в полупрозрачном платьице в Беверли Хиллз после церемонии «Золотой Глобус».
Пэрис Хилтон была одета в наряд телесного цвета с камнями Сваровски38-летняя наследница гостиничной империи была в бежевом белье с высокой талиейнадетом под тонкую «сетку». Бюстгальтер на знаменитости отсутствовалВместо него Пэрис заклеила соски специальным пластыремПевица с удовольствием позировала перед фотографами.
Поклонники были в восторге от «голого» платья звездыНа знаменитом сервисе AliExpress многократно возросли запросы на поиск такого нарядаОднако никому не удалось найти даже копию – китайские мастера еще не успели ее пошитьВместе с темплатьев с эффектом обнаженного тела там достаточно.


Также довольно провокационное декольте продемонстрировала актриса Сидни СуиниВ платье с прозрачным подолом и трусиках телесного цвета пришла и актриса Дженна ОртегаВышла на красную дорожкучастично оголив грудь и Кэтрин МакНамара.

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