Набирает популярность платье с голой грудью, как у Пэрис Хилтон

Откровенный наряд Пэрис Хилтон оценили тысячи поклонников. Звезда щеголяла в полупрозрачном платьице в Беверли Хиллз после церемонии «Золотой Глобус».

Пэрис Хилтон была одета в наряд телесного цвета с камнями Сваровски. 38-летняя наследница гостиничной империи была в бежевом белье с высокой талией, надетом под тонкую «сетку». Бюстгальтер на знаменитости отсутствовал. Вместо него Пэрис заклеила соски специальным пластырем. Певица с удовольствием позировала перед фотографами.

Поклонники были в восторге от «голого» платья звезды. На знаменитом сервисе AliExpress многократно возросли запросы на поиск такого наряда. Однако никому не удалось найти даже копию – китайские мастера еще не успели ее пошить. Вместе с тем, платьев с эффектом обнаженного тела там достаточно.

Также

довольно

провокационное

декольте

продемонстрировала

актриса

Сидни

Суини

.

В

платье

с

прозрачным

подолом

и

трусиках

телесного

цвета

пришла

и

актриса

Дженна

Ортега

.

Вышла

на

красную

дорожку

,

частично

оголив

грудь

и

Кэтрин

МакНамара

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