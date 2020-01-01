Поклонники подозревают, что звезда «Универа» Мария Кожевникова рассталась с мужем

Сегодня, 18:44

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Поклонники подозревают, что звезда «Универа» Мария Кожевникова рассталась с мужем

Слухи о том, что звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова разводится с мужем, в сети появляются на регулярной основе. Но сейчас, похоже, они не беспочвенны. Актриса Новый 2020-ый год встречала без мужа Евгения Васильева.

«Одна часть семьи в одном месте справляла Новый год, другая в другом», - призналась Кожевникова. Поклонники убеждены, что для того, чтобы встречать главный праздник в году не в кругу семьи, необходимы веские основания. Так что, похоже, дело в размолвке с последующим разрывом.

«Нет, мы не на этапе развода. У нас вечный этап любви», - отвергла домыслы фанатов Кожевникова.

«Жизнь всегда вносит неожиданные коррективы, даже если все уже запланировано. Но мы постарались, несмотря ни на что, для всех детей создать праздник и встретить 2020 с близкими и родными», - добавила Кожевникова.

К слову, разводиться Марии Кожевниковой и не надо, так как, невзирая на троих общих детей, она за Евгением Васильевым официально не замужем. Впрочем, пара является мужем и женой перед Богом. Еще в 2013 году знакомый батюшка обвенчал Марию и Евгения в одном из православных храмов Ниццы.

Недавно Мария во время очередных откровений с подписчиками заявила, что о свадьбе подумает. А когда она принялась выбирать свадебное платье, все дружно решили, что невеста «созрела».

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