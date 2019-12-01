Кристина Асмус перед Новым годом попала в больницу

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус рискует встретить 2020-ый в больничной палате. За неделю до праздника актрису госпитализировали по «скорой». На своей странице в социальной сети 31-летняя знаменитость призналась, что у нее развилась острая бактериальная инфекция. При этом свой диагноз она не уточнила.

Кристина Асмус рассказала, что, почувствовав себя плохо, начала заниматься самолечением. Ни к чему хорошему это не привело - звезде кино становилось лишь хуже. После того, как в дом Кристины и Гарика Харламова несколько раз приезжала «Скорая», врачи все же решили ее госпитализировать в одну из клиник Москвы.

Целую неделю Асмус круглосуточно провела под капельницами, высокая температура держалась очень долго. Состояние кинозвезды до сих пор не стабилизировалось. Медики не исключают, что она может встретить Новый год 2020 в больничной палате.

«Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», - констатировала Асмус.

Но все же пообещали ее выписать сегодня, 30 декабря.

Кристина очень огорчилась, что перед праздником попала в больницу и никому не успела купить подарки на Новый год.

Фанаты знаменитости пожелали ей здоровья и встретить Новый год в кругу семьи - с мужем и дочкой.