Анастасия Волочкова огорчена, что дочери не понравился ее новый возлюбленный

Российская балерина Анастасия Волочкова огорчена тем, что дочь Ариадна не одобрила ее выбор. Новый возлюбленный танцовщицы девочке не понравился. Об этом экс-прима откровенно рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам Волочковой, которая более полугода скрывает от публики своего бойфренда, Ариадна испытывает к мужчине явно негативные чувства. Девочка стала нервной после того, как в их особняке появился новый мужчина. Все же Анастасия не теряет надежды на то, что ее дочь свыкнется.

Хотя все предыдущие поклонники знаменитости Ариадне тоже не нравились.

«Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной», - призналась танцовщица.

Тем не менее, счастью Волочковой девушка не мешает. Сейчас она проживает со своим родным отцом Игорем Вдовиным и его возлюбленной. Дочь и мать в последнее время видятся очень редко - только на выступлениях Анастасии.

«Я ее не отправила, просто я попросила Игоря, чтобы он какое-то время уделил дочери. Это было год назад», - рассказала балерина. К слову, девочка нашла общий язык с пассией отца и ей нравится жить у него. Новый год она встретит вместе с Вдовиным и его возлюбленной. Анастасия Волочкова намерена улететь в Таиланд со своим бойфрендом.