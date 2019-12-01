Бузова вместе с новым возлюбленным Манукяном отправилась на Новый год в Куршавель

Вчера, 21:23

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Бузова вместе с новым возлюбленным Манукяном отправилась на Новый год в Куршавель

Популярная российская певица Ольга Бузова и ее новый возлюбленный Давид Манукян, более известный как Дава, вместе отправились на горнолыжный курорт Куршавель. Парочка там, во французских Альпах, собирается встретить Новый год и Рождество.

Как сообщает starhit, это будет первый совместный отдых парочки - 33-летней Ольги Бузовой и ее 26-летнего возлюбленного Давида Манукяна. Имеются сведения, что ради бойфренда певица даже отказалась от участия в новогодних корпоративах. СМИ подсчитали, что за время «чеса» она могла бы заработать, как минимум, 20 миллионов рублей.

Напомним, о романе с Давидом Манукяном Ольга Бузова объявила в последнем выпуске шоу «План Б». Более того, она сообщила, что с Давой она не просто встречается, но уже и живет вместе.

К слову, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который был оформлен 30 декабря 2016 года, это первые отношения для певицы. Она пыталась найти свое счастье через телевизионные шоу, но из этого ничего так и не вышло.

Несколько дней назад Ольга Бузова и Давид Манукян порадовали россиян совместной предновогодней песней «Мандаринка» и Mood Video. Ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

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