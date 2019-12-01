Пелагея подтвердила, что разводится с хоккеистом Телегиным

Сегодня, 12:03

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Пелагея подтвердила, что разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея сообщила, что она разводится со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным.
О разводе с мужем она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», - написала артистка.

Пелагея надеется, что ей все же удастся с Телегиным «решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено». По ее словам, они хотят добрые отношения для воспитания совместного ребенка - дочери Таси.

Хотя Пелагея не стала озвучивать причины, которые подтолкнули ее к разводу, но многие не сомневаются, что все дело в изменах мужа. Не так давно хоккеист пришел в театр с другой женщиной, и было понятно, что их связывают явно не дружеские отношения, пишет СтарХит.
В СМИ попала информация, что новой любовницей Телегина стала дочь богатых родителей, тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар.
Как рассказал источник из окружения хоккеиста, Телегин свой роман даже не пытался скрывать. К тому же, его новая возлюбленная была знакома с его женой и даже публиковала в соцсетях совместные с ней фото.
По слухам, у Телегина и раньше были романы на стороне. Удержать от измен мужа Пелагея не смогла. Она, заявляют знакомые пары, изводила мужа ревностью и закатывала истерики.
Пелагее уже припомнили, что с Телегиным она начала встречаться, когда он тоже был в отношениях. Более того, его девушка Евгения была беременна.
«Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении...» — заявляет знакомый пары.

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