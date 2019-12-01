Лера Кудрявцева из-за лопнувшего импланта перенесла экстренную операцию

Сегодня, 01:22

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Лера Кудрявцева из-за лопнувшего импланта перенесла экстренную операцию

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о срочной операции, которую ей сделали из-за имплантов в груди.
Как призналась Лера Кудрявцева 15 лет назад ей поставили импланты в грудь. Сделали эту операцию в одной из клиник Санкт-Петербурга. При этом телеведущей дали пожизненную гарантию, заявив, что импланты очень хорошего качества и не лопнут.
«На сертификате черным по белому было написано – «пожизненная гарантия», а доктор говорил – можно танком давить», – рассказала Лера Кудрявцева в своем Инстаграм.

Это были протезы американской фирмы McGhan.
Когда телеведущая прошла очередное плановое обследование, то оказалось, что один из имлантов лопнул и потек. Медики отправили Леру Кудрявцев на УЗИ и МРТ, когда заподозрили, что с имплантами не все в порядке. И, как оказалось, левый имплант протекает уже около 5-6 лет и жидкость из него, по ее словам, затекла «куда только можно было затечь».
Поэтому доктора приняли решение провести срочную операцию. Они удалили импланты с капсулой и вырезали силикон из тканей молочной железы.
Кудрявцева заявила, что эта операция «очень агрессивная», поэтому ей придется провести некоторое время в больнице.

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