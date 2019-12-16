Сергей Жигунов ответил на обвинения Бондарчук в избиении Заворотнюк

Актер и продюсер Сергей Жигунов ответил на обвинения в избиении актрисы Анастасии Заворотнюк. Он удивился, что исходят они от людей, с которыми он знаком лишь шапочно.

Режиссер Наталья Бондарчук недавно взбудоражила СМИ громким обвинением. Она заявила, что Сергей Жигунов, когда встречался с Анастасией Заворотнюк, был груб с ней. Более того, он якобы поднимал руку на звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Сергей Жигунов в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что новости в последнее время о себе он читает довольно интересные. Примечательно, что способствуют этому совершенно малознакомые люди. Они позволяют себе активно комментировать состояние дел продюсера и личную жизнь.

«В 100 процентах случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе — это оседлать, а еще лучше выдумать тему поскандальнее», - уверен актер, сыгравший в культовом сериале роль продюсера Максима Шаталина.

Жигунов диву дается. Что же о нем выяснится завтра - каннибализм, деменция или педофилия? Сергей не в претензии к журналистам - им необходимы комментарии, но вот своим коллегам по кинематографу он искренне желает остановиться и перестать обсуждать жизнь других, ибо так можно стать и медийным фриком.

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас лечится от рака головного мозга - глиобластомы. СМИ сообщали о частичном параличе - передвигается актриса сейчас только на инвалидном кресле.