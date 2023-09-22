Глаза красные и узкие, веки опухшие: жуткое фото Виктории Бони

Сегодня, 15:39

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Глаза красные и узкие, веки опухшие: жуткое фото Виктории Бони
Фото из открытых источников

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в конце августа обновила свою внешность за 20 миллионов рублей. Она легла под нож пластического хирурга, который работает над телами голливудских звезд.  Виктории сделали подтяжку бровей, установили импланты и подтянули веки для эффекта «затянутого хвоста». 

43-летняя бьюти-блогер, наконец-то, показалась без очков. С новым лицом Виктория живет уже почти месяц. Судя по всему, ее лицо заживает долго: глаза все еще красные, веки «воздушные». Звезда реалити-шоу надеялась, что отеки пройдут через две недели после операции. Теперь ей приходится ускорять процесс восстановления. 

«Я пью лекарства, делаю примочки из уксусной воды и приезжаю на кислородную терапию. Это очень эффективный метод восстановления после операций. Он исключает осложнения и ускоряет процесс реабилитации», — рассказала Боня в личном блоге.

Она также пояснила, почему у нее такой нос. По словам Виктории, нос  вообще не трогали, не резали, не укорачивали. Он такой из-за отека, вызванного тем, что вкалывали жир в область лба, заявила Виктория.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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