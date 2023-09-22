Певица Пелагея не узнала бывшего подопечного на шоу «Голос. Уже не дети»

Певец Валерий Кузаков первый раз выступил на проекте «Голос.Дети», когда ему было еще девять лет. В настоящее время вокалист возвратился на шоу «Голос. Уже не дети» уже повзрослевшим и набравшимся опыта.

В ходе нового проекта, который сейчас продолжается на Первом канале российского телевидения, Валерий Кузаков исполнил известную музыкальную композицию «Я люблю тебя до слез». Однако его бывшая наставница по шоу «Голос.Дети» певица Пелагея даже не повернулась к молодому дарованию на слепом прослушивании и не вспомнила парня. Даже в тот момент, когда Валерий Кузаков закончил петь, Пелагея так и не узнала своего подопечного. Ей показали передачу, только после этого певица Пелагея узнала, о ком идет речь. Сам же Кузаков был намерен, в первую очередь, впечатлить именно ее — своего педагога.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания «Sibnet Новости».

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Информационное агентство «Что происходит»