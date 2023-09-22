Долина оправдалась за свою улыбку в программе, посвященной покойному Добронравову

Знаменитая российская певица Лариса Долина стала участницей телевизионного шоу «Малахов». Выпуск данного проекта был посвящен памяти недавно ушедшего поэта Николая Добронравова. В эфире этой программы певица акцентировала внимание на том, что Добронравов никогда не скрывался в тени своей знаменитой супруги Александры Пахмутовой. Пара вместе сочиняла прекрасные песни и работала над своими творениями.

Для Долиной как исполнительницы музыкальных композиций успех песни зависит на 50% от музыки и на 50% от стихов. Она заострила внимание присутствующих в студии, что Добронравов и Пахмутова не могли прожить ни секунды друг без друга, и призналась, что испытывала восхищение и некую зависть к их трогательным отношениям.

После того как эта программа вышла в эфир, Лариса Долина опубликовала видео со съемочной площадки, где она весело общается с другими участниками, включая Ангелину Вовк. Певица пояснила свою улыбку, предположив, что кто-то может недоумевать по этому поводу. Она также подчеркнула, что Николай Добронравов ушел из жизни достойно и красиво.

Николай Добронравов был похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним и панихида прошли в Концертном зале имени Чайковского. Его вдова, 93-летняя Александра Пахмутова, стойко переносит эту утрату, получая поддержку от своего брата и племянника.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания Smotrim.ru.

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Информационное агентство «Что происходит»