Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова

Сегодня, 00:09

Image 16+
Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова
Фото из открытых источников

Александр Петров недавно женился на никому неизвестной девушке, чем очень удивил всех, кто его знает. Расставание со Стасей Милославской, с которой он был вместе четыре года, актер не комментирует. Петров заявил, что мучить его молодую жену расспросами не надо, так как она — непубличный человек.

На женитьбу Петрова сама Милославская не отреагировала. Зато свое слово вставила актриса Кристина Асмус. Бывшего возлюбленного своей подруги она подняла на смех, использовав для шутки салон красоты.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — написала в соцсети актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова

Сегодня, 00:09

Image 16+
Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова
Фото из открытых источников

Александр Петров недавно женился на никому неизвестной девушке, чем очень удивил всех, кто его знает. Расставание со Стасей Милославской, с которой он был вместе четыре года, актер не комментирует. Петров заявил, что мучить его молодую жену расспросами не надо, так как она — непубличный человек.

На женитьбу Петрова сама Милославская не отреагировала. Зато свое слово вставила актриса Кристина Асмус. Бывшего возлюбленного своей подруги она подняла на смех, использовав для шутки салон красоты.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — написала в соцсети актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Лента

Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова

Сегодня, 00:09

Актриса Яна Поплавская рассказала, как прошло возвращение старшего сына из зоны проведения СВО

22-09-2023, 12:19

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21-09-2023, 17:49

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21-09-2023, 14:24

News.ru перечислил украинских артистов, вступивших в ряды ВСУ после начала СВО

21-09-2023, 09:14

Выяснилось, почему спилась звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова

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Билан раскритиковал дочь певца Трофима Полину на шоу «Голос. Уже не дети»

19-09-2023, 17:49

Шахназаров вспомнил про обиду Владимира Меньшова из-за фильма «Любовь и голуби»

18-09-2023, 17:14

После бегства из России Ингеборга Дапкунайте лишилась части доходов

18-09-2023, 16:04

Директор Вячеслава Гришечкина обвинил в смерти актера его родственников

17-09-2023, 22:04

КП: Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале «Дурдом»

17-09-2023, 20:09

Фронтмен «Землян» Киселев назвал Газманова «инвалидом-композитором»

16-09-2023, 18:49

Какие артисты РФ молча пропали с экранов после старта СВО

16-09-2023, 18:44

Маленькую дочь певицы РФ Аллы Пугачевой Лизу превратили во взрослую тетку

16-09-2023, 09:44

Чернышев вспомнил о тяжелом расставании с болеющей раком Настей Заворотнюк

15-09-2023, 19:59

Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева устраняла конкурентов на эстраде

15-09-2023, 15:24

Жена Петрова Виктория занимается сохранением культурного наследия РФ

15-09-2023, 14:49

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15-09-2023, 11:34

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