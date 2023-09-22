Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова

Александр Петров недавно женился на никому неизвестной девушке, чем очень удивил всех, кто его знает. Расставание со Стасей Милославской, с которой он был вместе четыре года, актер не комментирует. Петров заявил, что мучить его молодую жену расспросами не надо, так как она — непубличный человек.

На женитьбу Петрова сама Милославская не отреагировала. Зато свое слово вставила актриса Кристина Асмус. Бывшего возлюбленного своей подруги она подняла на смех, использовав для шутки салон красоты.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — написала в соцсети актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»