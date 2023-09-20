Актриса Яна Поплавская рассказала, как прошло возвращение старшего сына из зоны проведения СВО

Сын актрисы Яны Поплавской Клим приехал в отпуск из зоны боевых действий на территории Украины.

Об этом она рассказала в интервью «Эмпатия Манучи», отметив, что он очень изменился. Сейчас ему тяжело сталкиваться с обычной городской жизнью.

«Сейчас он вернулся другим. Изменилась его реакция на то, что происходит тут, на сытые города, на набитые рестораны», — сообщила Яна Поплавская.

Ранее актриса говорила о том, что ее сын отправился на фронт, чтобы снять документальный фильм о том, как живут бойцы на передовой и в тылу. Она также говорила о том, что ее сын проходил перед отправкой на фронт подготовку в Гудермесе, где базируется Российский университет спецназа.

Как утверждает Яна Поплавская, решение отправиться в зону боевых действий он принимал сам. И хотя она волновалась за его судьбу, отговаривать от решения уехать в горячую точку не стала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»