Анастасия Волочкова призналась, что у нее есть любимый, и снова раскритиковала Игоря Вдовина

У любвеобильной Анастасии Волочковой снова появился мужчина, но его личность она не спешит раскрывать. При этом балерина признается, что этот человек делает ее по-настоящему счастливой.

«Мы вместе уже давно. Очень дорожу этими отношениями. Не могу без любви. Это очень большое счастье — любить», — заявила 47-летняя танцовщица.

Она также прихвастнула, подчеркнув, что от нее не уходят мужчины. По словам Волочковой, они все возвращаются и говорят ей, что она задала такой эталон отношений и в сексе, и в интеллектуальном ключе, что после нее невозможно быть с другими женщинами, которые им кажутся тупыми кошелками.

А вот отца своей дочери Ариадны Игоря Вдовина балерина публично называет альфонсом. Волочкова рассказала, что организовала роскошную свадьбу, но расписываться с Вдовиным не стала, так как опасалась дележа имущества после разрыва.

«Когда человек альфонс, ты думаешь, вернет он или нет деньги, взятые в долг. Но в тот момент я была влюблена. На мне были розовые очки. Он покорил меня цветочками, усыпал меня лепестками роз, свечи везде горели», — вспомнила Анастасия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»