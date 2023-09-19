Анастасия Волочкова призналась, что у нее есть любимый, и снова раскритиковала Игоря Вдовина

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...Подробнее
У любвеобильной Анастасии Волочковой снова появился мужчина, но его личность она не спешит раскрывать. При этом балерина признается, что этот человек делает ее по-настоящему счастливой.
«Мы вместе уже давно. Очень дорожу этими отношениями. Не могу без любви. Это очень большое счастье — любить», — заявила 47-летняя танцовщица.
Она также прихвастнула, подчеркнув, что от нее не уходят мужчины. По словам Волочковой, они все возвращаются и говорят ей, что она задала такой эталон отношений и в сексе, и в интеллектуальном ключе, что после нее невозможно быть с другими женщинами, которые им кажутся тупыми кошелками.
А вот отца своей дочери Ариадны Игоря Вдовина балерина публично называет альфонсом. Волочкова рассказала, что организовала роскошную свадьбу, но расписываться с Вдовиным не стала, так как опасалась дележа имущества после разрыва.
«Когда человек альфонс, ты думаешь, вернет он или нет деньги, взятые в долг. Но в тот момент я была влюблена. На мне были розовые очки. Он покорил меня цветочками, усыпал меня лепестками роз, свечи везде горели», — вспомнила Анастасия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...Подробнее
Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...Подробнее
В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...Подробнее
Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...Подробнее
Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...Подробнее