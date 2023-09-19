Прилучный забрал детей у Муцениеце, препятствует общению и не дает денег

Недавно Агата Муцениеце нелестно высказалась о бывшем муже, Павле Прилучном. Ей не нравится то, что она стала редко общаться с детьми.

Сын и дочь Агаты отправились с отцом в отпуск на Мальдивы на полтора месяца. Дети оттуда редко выходили на связь с матерью, в связи с чем актриса заподозрила, что Павел специально создает проблемы со связью. Сложившуюся ситуацию Агата назвала кошмаром. Муцениеце заявила, что больше на такой срок Тимофея и Мию отдавать отцу не будет.

В сердцах Агата напомнила экс-супругу о его скромных ежемесячных отчислениях на детей. Бывший муж выплачивает по сто тысяч рублей в месяц, заявила актриса. Агата даже не сдержалась и назвала Павла холодцом. Она также призвала всех бывших не вести себя, как свиньи, в отношении детей.

Как известно, разведенная Муцениеце до сих пор не нашла себя пару в отличие от Прилучного, который женился второй раз - на актрисе Зепюр Брутян. Недавно у пары родился сын Микаэль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»