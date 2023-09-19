News.ru перечислил украинских артистов, вступивших в ряды ВСУ после начала СВО

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
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После того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, многие украинские артисты, работающие в России, вернулись на родину.
В числе тех, кто не выступает больше в РФ и даже вступил в ряды ВСУ, солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, рассказывает News.ru. Он вступил в ряды ВСУ и был ранен.
Пошел в тероборону актер Ахтем Сеитаблаев из «Возвращения Мухтара — 2» и «Сватов».
В боях в Запорожской области погиб актер Алексей Хильский, известный по сериалу «Нюхач».
В первые дни «военной спецоперации» стал добровольцем ВСУ бывший ведущий программы «Орел и решка» одессит Коля Серга.
Бойцами ВСУ стали Александр Печерица и Анатолий Пашинин, снимавшиеся во многих российских проектах.
Но не только украинцы покинули РФ, немало российских актеров тоже уехали из страны из-за «военной спецоперации». В их числе певица Алла Пугачева, признанные иноагентами шоумен Максим Галкин, певец Андрей Макаревич, певица Земфира и др.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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