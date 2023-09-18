Выяснилось, почему спилась звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова

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Пришедшая на похороны Вячеслава Гришечкина, скончавшегося в 61 год от болезни сердца, звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова находилась в нетрезвом виде, материлась и вела себя неадекватно. Актриса нецензурно выражалась, курила, плакала, кричала и обнималась с Тарзаном. Те, кто присутствовал на траурном мероприятии, рассказывали, что пьяная актриса посылала всех вокруг.
С похорон подвыпившую звезду увели под руки. Многие были удивлены отсутствием у Юлии косметики, а также ее засаленными волосами и глубокими морщинами на лице. Комментируя странное поведение звезды, врач-нарколог Василий Шуров сказал, что актриса попала в зависимость от алкоголя. По его словам, на это указывают внешний вид и поведение Захаровой.
Врач обратил внимание на то, что актриса выглядит старше своих 43 лет. Актер Павел Савинков который был экранным мужем Юлии, был удивлен, когда узнал о состоянии своей коллеги. Высказываются предположения о том, что Захарова стала много пить из-за того, что ее не пригласили в продолжение сериала «Счастливы вместе». Другие же говорят, что на Юлию навалились проблемы, поэтому она плотно сидит на горячительных напитках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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