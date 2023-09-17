Билан раскритиковал дочь певца Трофима Полину на шоу «Голос. Уже не дети»

Дима Билан раскритиковал выступления дочери исполнителя шансона Сергея Трофимова в популярном шоу «Голос. Уже не дети».

Пением Полины Трофимовой заинтересовались Полина Гагарина и Егор Крид. Но у Билана выступление девушки вызвало иные эмоции.

В частности, певец заявил, что голос Полины стал звучать схоже с голосами других участников. Он выразил удивление, почему многие конкурсанты стараются спрятать свою уникальность, которая особенно ценится.

Чтобы разрядить напряженную обстановку после замечаний Билана, певца Пелагея, вставила свой шутливый комментарий. Вскоре все наставники дали высокую оценку таланту и мастерству дочери шансонье. Они обратили внимание на скромность наследницы звезды, которая не пытается воспользоваться родством с известным музыкантом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»