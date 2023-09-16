Шахназаров вспомнил про обиду Владимира Меньшова из-за фильма «Любовь и голуби»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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Два знаменитых советских и российских режиссера Карен Шахназаров и Владимир Меньшов были по жизни хорошими друзьями. Однако как-то раз возник такой момент, когда создатель фильма «Любовь и голуби» крепко обиделся на своего приятеля. Такую историю Карен Шахназаров рассказал в интервью корреспондентам онлайн-издания «Аргументы и Факты». А все произошло именно из-за упомянутой знаменитой художественной ленты.
Карен Георгиевич в разговоре со своим именитым коллегой признался в том, что ему очень нравится картина «Москва слезам не верит». Но вот история про «Надю, детей и голубей» ему тоже нравится, но не так сильно, как первая.
«Владимир Валентинович после моих слов на меня долго обижался, что я недостаточно оцениваю «Любовь и голуби». Я ему говорил: «Ну что, тебе мало, что я обожаю «Москва слезам не верит»?» — вспомнил он.
Также по душе Шахназарову пришелся фильм «Ширли-Мырли», но «вершиной творчества» Меньшова он все же считал мелодраму «Москва слезам не верит».
Ранее стало известно, что Раиса Рязанова сама выбрала себе роль Тоси в этой популярной картине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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