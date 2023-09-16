После бегства из России Ингеборга Дапкунайте лишилась части доходов

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
После начала спецоперации Ингеборга Дапкунайте покинула Россию и поселилась в Брюсселе вместе с мамой, сестрой и сыном. По словам актрисы, основной причиной эмиграции стала ее позиция относительно СВО. При этом Дапкунайте выразила сожаление о том, что не покинула Россию ранее, после событий 2014 года.
За границей актриса продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью. Известно, что Ингеборга сыграла в моноспектакле на фестивале «Летят журавли» в Таллине. Стоимость билетов на спектакль составляет от 12 тысяч до 31 тысячи рублей. Отец актрисы имеет много связей в ЕС, поэтому помогает дочери с организацией выступления.
После отъезда доход кинозвезды значительно снизился. Дапкунайте уже не зарабатывает 5 тысяч евро в день, как раньше. По словам директора актрисы, Ингеборга не планирует возвращаться в Россию, с котором порвала все связи.
Между тем московский суд рассматривает дело, связанное с правами на недвижимость Дапкунайте. Житель Москвы претендует на часть недвижимости актрисы, в том числе на квартиру и особняк в элитном поселке. Исход рассмотрения этого дела может повлиять на многомиллионные активы Дапкунайте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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