КП: Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале «Дурдом»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
15 сентября не стало популярного актера Вячеслава Гришечкина. Звезда сериала «Солдаты» скончался в реанимации в одной из московских клиник от обширного инфаркта на 62-м году жизни.
Как оказалось, Гришечкин предсказал свою смерть в новом проекте. Речь идет о сериале «Дурдом», по сюжету которого герой Алексея Маклакова вспоминает про лучшего друга, которого сыграл Вячеслав Гришечкин. В финале 12 серии персонаж, роль которого исполняет Маклаков, получает письмо от своего товарища. Герой Гришечкина написал это послание, сидя в коляске и с назальной канюлей. Маклаков дочитывает письмо и понимает, что его друга, бывшего военного, больше нет.
Вячеслав Гришечкин прославился после выхода сериалов «Солдаты», «Каменская», «Бригада» и «Фурцева». За свою карьеру актер снялся в 167 проектах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...Подробнее
Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...Подробнее
В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС. Оператор сотовой связи уже сообщил...Подробнее
Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...Подробнее
Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...Подробнее