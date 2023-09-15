КП: Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале «Дурдом»

Сегодня, 20:09

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КП: Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале «Дурдом»
Фото из открытых источников

15 сентября не стало популярного актера Вячеслава Гришечкина. Звезда сериала «Солдаты» скончался в реанимации в одной из московских клиник от обширного инфаркта на 62-м году жизни. 

Как оказалось, Гришечкин предсказал свою смерть в новом проекте. Речь идет о сериале «Дурдом», по сюжету которого герой Алексея Маклакова вспоминает про лучшего друга, которого сыграл Вячеслав Гришечкин. В финале 12 серии персонаж, роль которого исполняет Маклаков, получает письмо от своего товарища. Герой Гришечкина написал это послание, сидя в коляске и с назальной канюлей.  Маклаков дочитывает письмо и понимает, что его друга, бывшего военного, больше нет. 

Вячеслав Гришечкин прославился после выхода сериалов «Солдаты», «Каменская», «Бригада» и «Фурцева». За свою карьеру актер снялся в 167 проектах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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