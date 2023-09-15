Директор Вячеслава Гришечкина обвинил в смерти актера его родственников

Директор Вячеслава Гришечкина Максим Миллер назвал виновных в смерти актера. По его словам, проблемы с сердцем у Гришечкина возникли неслучайно.

Как выяснилось, заслуженный артист переживал непростые времена. Это стало причиной того, что он оказался в реанимации столичной больницы с обширным инфарктом.

«Близкие его довели. Ситуация, схожая с Джигарханяном», — рассказал Миллер.

Однако, в подробности он не давался. Со слов директора актера, люди из окружения звезды сериала «Солдаты» надеялись, что его удастся спасти. После перенесенного в феврале инфаркта Вячеслав регулярно обращался за помощью к врачам.

Как известно, Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни 15 сентября в московской клинике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»