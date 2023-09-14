Какие артисты РФ молча пропали с экранов после старта СВО

Сегодня, 18:44

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Какие артисты РФ молча пропали с экранов после старта СВО
Фото из открытых источников

В СМИ отчитались об артистах, соблюдаюших тишину после начала СВО. Об этом сообщает издание NEWS.RU.

Среди множества российских артистов немало оказалось таких, кто с началом военной спецоперации, не смирившись с действиями Кремля, уехал из России. Почти все они, обосновавшись за рубежом, продолжают оттуда критиковать Москву. Большая же часть представителей шоу-бизнеса поддерживает патриотические настроения и активно выступает с концертами, в том числе и на недавно присоединенных к России территориях.

Однако ряд российских звезд со времени начала СВО словно испарились: перестали появляться на публике и никак не прокомментировали свое отношение к происходящему. Так, народный артист России Александр Филиппенко уже больше года не появляется на сцене театра им. Моссовета. Со слов его дочери недавно стало известно, что Филиппенко из-за своей гражданской позиции вынужден был покинуть РФ и осесть в Вильнюсе.

Также с начала СВО не было ни слышно, ни видно и Валерия Леонтьева. По словам его друзей, певец сейчас живет в Майами. Там же уже на протяжении более 20 лет живет и его супруга Людмила Исакович.

Композитор Игорь Крутой тоже никаким образом не обозначил свое отношение к СВО: он перестал бывать на светских мероприятиях и давать публичные комментарии на тему российско-украинского конфликта. В 2022 году отменили созданный им конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Семья композитора уже много лет живет в США.

Такая же ситуация и с певцом и рок-музыкантом Никитой Пресняковым, который до СВО вел в России активную творческую жизнь. Известно, что сейчас он также проживает в США.

Известный режиссер Тимур Бекмамбетов («Елки», «Девятаев» и др.) вскоре после начала СВО прекратил снимать. За полтора года он не сделал ни одного нового проекта. А в декабре прошлого года он продал в России свою киностудию.

Шоумен Александр Гуревич и актер Данила Козловский также в последний год перестали появляться на публичных мероприятиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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