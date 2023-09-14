Фронтмен «Землян» Киселев назвал Газманова «инвалидом-композитором»

Сегодня, 18:49

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Фронтмен «Землян» Киселев назвал Газманова «инвалидом-композитором»
Фото из открытых источников

Владимир Киселев, учредитель и глава рок-группы «Земляне», проявляет чрезвычайную активность в деле реальной помощи военнослужащим Российской Федерации, задействованным на передовой в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Популярный российский продюсер регулярно отправляет гуманитарную помощь в Донбасс для бойцов и гражданского населения региона. Владимир Киселев является большим энтузиастом по организации выступлений концертных коллективов России и своего музыкального коллектива для участников специальной военной операции. Музыкант жестко и справедливо критикует всех своих коллег по шоу-бизнесу, которые только заявляют о своем мнимом патриотизме, однако на практике не предпринимают никаких реальных действий, чтобы помочь своему родному государству и вооруженным силам в поднятии патриотических настроений. Критике известного продюсера подвергся и отечественный певец и композитор, народный артист страны Олег Газманов. 

Киселев припомнил момент, как артист обращался к нему за профессиональной помощью в написании песни лично для него. 

«Мне инвалид-композитор Газманов предложил написать песню, за которую он мне заплатит. Ну, где уж я, простой-то «не музыкант», могу написать такую нетленку, как «Путана», одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан», — поделился Киселев с пользователями социальных сетей интернета.

Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства StarHit.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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