Маленькую дочь певицы РФ Аллы Пугачевой Лизу превратили во взрослую тетку

Свежий снимок девятилетней дочки певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (иноагента в РФ) чрезвычайно удивил и озадачил подписчиков этого семейства в Сети интернет. На страницах социальных сетей на новой фотографии маленькая Лиза Галкина запечатлена со «взрослым» профессиональным макияжем на юном лице. Подобный образ девочки весьма удивил, мало того — сильно расстроил всех их подписчиков.

Многие фанаты Пугачевой и Галкина* возмущаются этим фактом, ведь малышке только-только исполнится 10 лет, а ей уже сделали «взрослый» макияж, даже со стрелками на глазах. Да еще и пышная укладка волос, которая тоже добавила Лизе возраста. И хотя выглядит дочь Пугачевой и Галкина* на фотографии в Сети просто великолепно, тем не менее, данный образ подписчики интернета посчитали неподходящим для нее.

Многие комментаторы в своих постах тут же заявили о том, что столь раннее использование «взрослой» косметики на ее лице и химических средств для волос вредит еще совсем юной девочке. В комментариях пользователи пишут о том, что Лизе в ее возрасте пока ещё не нужен никакой макияж.

«Успеет еще повзрослеть, куда торопимся?», «Такие хорошенькие детки были, скромные, что случилось? Переходный возраст уже, что ли?», «Боже, я даже испугалась», — отмечают комментаторы.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* увезли своих детей в Израиль после того, как вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины. Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства «Popcake».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»