Чернышев вспомнил о тяжелом расставании с болеющей раком Настей Заворотнюк

Петр Чернышев рассказал о болезненном расставании с Заворотнюк. Об этом сообщает издание popcake.tv.

Про историю любви фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк можно снимать кино. В первую же встречу друг с другом молодые люди поняли, что их знакомство — судьбоносное. Чернышев влюбился и понял, что Заворотнюк — его судьба. Она также сразу почувствовала к парню нечто особенное.

Сейчас пару связывает многолетний брак. А до того, как пожениться, им пришлось на время расстаться из-за работы — фигуриста ждали за рубежом для подготовки программ для профессиональных шоу.

Однажды Заворотнюк на несколько дней уехала в Италию, чтобы отдохнуть. А к ней совершенно неожиданно прилетел Чернышев, который в разлуке понял, что очень соскучился и готов перейти на новый уровень отношений.

Именно в солнечной Италии фигурист на пляже под шум волн во всеуслышание признался Анастасии в любви и предложил выйти за него замуж.

«… Когда я прилетел к ней на курорт, сразу сделал предложение. Все произошло прямо на пляже», - рассказал спортсмен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»