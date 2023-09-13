Чернышев вспомнил о тяжелом расставании с болеющей раком Настей Заворотнюк

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Петр Чернышев рассказал о болезненном расставании с Заворотнюк. Об этом сообщает издание popcake.tv.
Про историю любви фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк можно снимать кино. В первую же встречу друг с другом молодые люди поняли, что их знакомство — судьбоносное. Чернышев влюбился и понял, что Заворотнюк — его судьба. Она также сразу почувствовала к парню нечто особенное.
Сейчас пару связывает многолетний брак. А до того, как пожениться, им пришлось на время расстаться из-за работы — фигуриста ждали за рубежом для подготовки программ для профессиональных шоу.
Однажды Заворотнюк на несколько дней уехала в Италию, чтобы отдохнуть. А к ней совершенно неожиданно прилетел Чернышев, который в разлуке понял, что очень соскучился и готов перейти на новый уровень отношений.
Именно в солнечной Италии фигурист на пляже под шум волн во всеуслышание признался Анастасии в любви и предложил выйти за него замуж.
«… Когда я прилетел к ней на курорт, сразу сделал предложение. Все произошло прямо на пляже», - рассказал спортсмен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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