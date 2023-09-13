Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева устраняла конкурентов на эстраде

Актриса Елена Борзова решила рассказать о влиянии, которое было у Аллы Пугачевой.

По ее словам, Примадонна, пользуясь своим связями, «утопила» Игоря Демарина ради Филиппа Киркорова. Алла Борисовна всегда убирала со сцены людей, которые ей не нравились, даже если они талантливы. Игорь завоевал любовь публики и был главным соперником Филиппа. По мнению Елены, Игорь был ярким, голосистым и никогда не пел под фонограмму. Все это раздражало Пугачеву, и Демарин стал для нее неудобен и опасен в плане конкуренции, отметила Борзова. Таким образом, молодого и перспективного певца убрали из всех эфиров и концертов.

Актриса рассказала, что эти сведения она получила от своего мужа, поэта-песенника Николая Зиновьева, который является автором текстов песен «Паромщик» Аллы Пугачевой и «Дельтаплан» Валерия Леонтьева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»