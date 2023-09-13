Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева устраняла конкурентов на эстраде

Сегодня, 15:24

Image 16+
Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева устраняла конкурентов на эстраде
Фото из открытых источников

Актриса Елена Борзова решила рассказать о влиянии, которое было у Аллы Пугачевой. 

По ее словам, Примадонна, пользуясь своим связями, «утопила» Игоря Демарина ради Филиппа Киркорова. Алла Борисовна всегда  убирала со сцены людей, которые ей не нравились, даже если они талантливы. Игорь завоевал любовь публики и был главным соперником Филиппа.  По мнению Елены, Игорь был ярким, голосистым и никогда не пел под фонограмму. Все это раздражало Пугачеву, и Демарин стал для нее неудобен и опасен в плане конкуренции, отметила Борзова. Таким образом, молодого и перспективного певца убрали из всех эфиров и концертов. 

Актриса рассказала, что эти сведения она получила от своего мужа, поэта-песенника Николая Зиновьева, который является автором текстов песен «Паромщик» Аллы Пугачевой и «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Чернышев вспомнил о тяжелом расставании с болеющей раком Настей Заворотнюк

Сегодня, 19:59

Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева устраняла конкурентов на эстраде

Сегодня, 15:24

Жена Петрова Виктория занимается сохранением культурного наследия РФ

Сегодня, 14:49

Астролог Тамара Глоба рассказала, почему Рената Литвинова не вернется в Россию

Сегодня, 11:34

Названы артисты, уехавших из РФ на Украину после начала СВО

Вчера, 10:29

Названы все фамилии артистов, уехавших из России на Украину после начала СВО РФ

Вчера, 07:59

Выяснилось, куда пропал Ираклий Пирцхалава после начала СВО

13-09-2023, 14:49

Киркоров ответил на сплетни «девочкам», которые травят Хайдарова

12-09-2023, 20:44

Катя Семенова объяснила, почему актер РФ Смольянинов и юморист Галкин не нужны за рубежом

12-09-2023, 20:09

Домнина призналась Костомарову в измене

12-09-2023, 18:14

Фигурист Роман Костомаров рассказал об изменах жены

12-09-2023, 18:14

Куда пропал Дмитрий Нагиев и что он говорил о СВО

12-09-2023, 16:39

Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

12-09-2023, 13:54

Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин негативно высказываются о России

12-09-2023, 10:54

Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с Башаровым

12-09-2023, 10:04

Роман Костомаров в шоу «Секрет на миллион» рассказал, как прошла его реабилитация после ампутации

12-09-2023, 10:04

Чулпан Хаматова спела вместо Юлии Чичериной и попала в скандал

12-09-2023, 09:59

Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Пугачевой

11-09-2023, 11:44

Фаворит Пугачевой Савин рассказал об отношениях с певицей

11-09-2023, 11:39

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова дала прогноз по срокам завершения СВО РФ

10-09-2023, 21:44

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем

Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем

13-09-2023, 10:39

0

Ракетный удар ВСУ по военным целям в Севастополе давно был предсказуем и очевиден. Так считает военный эксперт...

Подробнее
«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

13-09-2023, 12:39

0

Севастопольское издание «ForPost» сообщило, что его источник в руководстве Севастопольского морского завода им....

Подробнее
Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Вчера, 07:24

0

В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике....

Подробнее
Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Сегодня, 08:59

0

Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Сегодня, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

0

Украинские военнослужащие атаковали объекты в Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, с помощью британских...

Подробнее

Новости партнеров