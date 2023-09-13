Жена Петрова Виктория занимается сохранением культурного наследия РФ

Срочная, неожиданная и едва ли не тайная женитьба 34-летнего знаменитого отечественного актера театра и кино Александра Петрова взбудоражила всех пользователей социальных сетей интернета. Корреспонденты издания «Комсомольская правда» узнавали, кто же такая молодая супруга прославленного артиста, и чем занимается новоиспеченная жена звезды фильма «Текст».

Журналистам источника на данный момент лишь удалось выяснить, что 22-летняя Виктория Антонова трудится в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны (ЦРНК). Данное учреждение занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия Российской Федерации. Также стала известной информация о том, что в этом же месте работают мама и отчим Виктории. Репортеры КП акцентируют внимание на том обстоятельстве, что они занимают в учреждении руководящие должности.

О том, что актер Александр Петров женился, стало известно в пятницу, 15 сентября. Об этом артист сообщил сам на своей странице в социальных сетях. Он опубликовал трогательный пост, в котором назвал свою супругу своей мечтой, а также самым лучшим, что с ним происходило за последние годы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»