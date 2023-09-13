Астролог Тамара Глоба рассказала, почему Рената Литвинова не вернется в Россию

Астролог Тамара Глоба в рамках фестиваля «Амурская осень» предсказала, что многие покинувшие Россию артисты вернутся, в том числе и Алла Пугачева. В своем интервью она заявила, что была знакома с Примадонной многие годы.

По словам Глобы, Алла Борисовна не раз обращалась к ней как к астрологу. Говоря об уехавших звездах, Глоба заявила, что Ренате Литвиновой будет очень сложно вернуться на родину, но это не связано с тем, что с Земфиры (признана иноагентом) не сняли статус иноагента после ее обращения в суд.

Вообще, это не политический вопрос, заметила Глоба. Астролог отмечает, что причина невозвращения – профессиональная. Дело в том, что актерские амбиции Ренаты Литвиновой будут удовлетворены, так как у нее появится хорошая работа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»