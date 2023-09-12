Названы артисты, уехавших из РФ на Украину после начала СВО

Издание News.ru назвало артистов, которые с началом СВО покинули Россию и обосновались в Украине. Так, известный по ролям в фильмах о ВОВ «По законам военного времени» и «1941» уроженец Ленинграда Александр Печерица в первые дни спецоперации вступил в ряды теробороны и до сих пор служит в ВСУ.

Признанная иноагентом оперная певица Мария Максакова* поселилась в Киеве задолго до начала СВО, но приезжала в Россию, чтобы поучаствовать в ток-шоу. Однако, в связи с объявлением спецоперации она заявила, что больше не будет работать в России.

Снимавшаяся в российских сериалах актриса Екатерина Кузнецова, известная по роли в «Вампирах средней полосы», тоже покинула РФ и живет в Украине. Она осудила СВО, поселилась в Киеве и занялась организацией помощи украинским военным.

Актер Алексей Горбунов давно живет в Киеве, а Анатолий Пашинин еще в 2014 году вступил в украинский батальон.

Украинский певец Макс Барских запретил российским коллегам использовать его музыку и отменил все концерты в РФ.

Актер Алексей Зубков, который является уроженцем Киева, снялся в ряде российских сериалов. Однако, он вернулся на родину и заявил, что всегда считал себя украинцем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»