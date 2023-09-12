Названы все фамилии артистов, уехавших из России на Украину после начала СВО РФ

«Военная спецоперация» РФ на территории Украины стала причиной того, что из РФ уехали многие знаменитости. О тех, кто покинул РФ, пишет издание News.ru.

Раскритиковал «военную спецоперацию» и покинул РФ актер Александр Печерица. Он в РФ снимался в фильмах о ВОВ, но когда РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, покинул страну. Сообщалось, что он вступил в тероборону и сражается в рядах ВСУ.

Не живет в РФ с 2016 года оперная певица Мария Максакова (признана иноагентом). Она, хоть и жила в Киеве, приезжала в РФ, чтобы поучаствовать в ток-шоу, но после того как началась «военная спецоперация», она заявила, что больше не будет работать в России.

Покинула РФ актриса Екатерина Кузнецова. Она вернулась в Украину, и занимается оказанием гуманитарной помощи. От съемок она отказалась.

Уехал из РФ, послужил в ВСУ и перебрался в США певец Макс Барских. Он, к слову, когда началась «военная спецоперация», сказал, что не хочет, чтобы россияне слушали его песни. Некоторые свои хиты он уже перепел на украинском языке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»