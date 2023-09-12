Названы все фамилии артистов, уехавших из России на Украину после начала СВО РФ

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
«Военная спецоперация» РФ на территории Украины стала причиной того, что из РФ уехали многие знаменитости. О тех, кто покинул РФ, пишет издание News.ru.
Раскритиковал «военную спецоперацию» и покинул РФ актер Александр Печерица. Он в РФ снимался в фильмах о ВОВ, но когда РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, покинул страну. Сообщалось, что он вступил в тероборону и сражается в рядах ВСУ.
Не живет в РФ с 2016 года оперная певица Мария Максакова (признана иноагентом). Она, хоть и жила в Киеве, приезжала в РФ, чтобы поучаствовать в ток-шоу, но после того как началась «военная спецоперация», она заявила, что больше не будет работать в России.
Покинула РФ актриса Екатерина Кузнецова. Она вернулась в Украину, и занимается оказанием гуманитарной помощи. От съемок она отказалась.
Уехал из РФ, послужил в ВСУ и перебрался в США певец Макс Барских. Он, к слову, когда началась «военная спецоперация», сказал, что не хочет, чтобы россияне слушали его песни. Некоторые свои хиты он уже перепел на украинском языке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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