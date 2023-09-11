Выяснилось, куда пропал Ираклий Пирцхалава после начала СВО

Сегодня, 14:49

Image 16+
Выяснилось, куда пропал Ираклий Пирцхалава после начала СВО
Певец Ираклий Пирцхалава

Некогда популярный певец Ираклий Пирцхалава, известный под псевдонимом Иракли, давно исчез из медийного пространства. Он не поет, не дает интервью, не выпускает клипы и не появляется на ТВ. Говорят, что после начала СВО на Украине исполнитель хита «Лондон-Париж» вернулся на свою родину – в Грузию.

Ираклий, ставший знаменитым после выпуска шоу «Фабрика звезд», был звездой нулевых в России. СМИ перестали писать о певце после появления новости о его разводе с Софьей Гребенщиковой в 2014 году.

По некоторым данным, несколько лет назад с певцом случилось несчастье — он пережил клиническую смерть. В недавнем интервью Ираклий вспоминал, как впал в кому, и ощущал прилив сил и умиротворение. По его словам, он слышал «глубокий отцовский голос», который его спросил, хочет ли он здесь остаться.

Как выяснилось, Пирцхалава подорвал здоровье из-за плотного графика, шумных вечеринок, алкоголя и развлечений в клубах. Однажды певец рухнул навзничь и потерял сознание. К счастью, в тот период рядом с ним оказалась его мать. С тех пор Ираклий стал вести затворнический образ жизни, уверовал в Бога и стал прихожанином храма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Выяснилось, куда пропал Ираклий Пирцхалава после начала СВО

Сегодня, 14:49

Киркоров ответил на сплетни «девочкам», которые травят Хайдарова

Вчера, 20:44

Катя Семенова объяснила, почему актер РФ Смольянинов и юморист Галкин не нужны за рубежом

Вчера, 20:09

Домнина призналась Костомарову в измене

Вчера, 18:14

Фигурист Роман Костомаров рассказал об изменах жены

Вчера, 18:14

Куда пропал Дмитрий Нагиев и что он говорил о СВО

Вчера, 16:39

Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

Вчера, 13:54

Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин негативно высказываются о России

Вчера, 10:54

Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с Башаровым

Вчера, 10:04

Роман Костомаров в шоу «Секрет на миллион» рассказал, как прошла его реабилитация после ампутации

Вчера, 10:04

Чулпан Хаматова спела вместо Юлии Чичериной и попала в скандал

Вчера, 09:59

Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Пугачевой

11-09-2023, 11:44

Фаворит Пугачевой Савин рассказал об отношениях с певицей

11-09-2023, 11:39

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова дала прогноз по срокам завершения СВО РФ

10-09-2023, 21:44

Фаворит Пугачевой сказал, за что она подарила ему 600 тыс. рублей

10-09-2023, 20:04

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин раскрыл страшный диагноз сына и расплакался

10-09-2023, 19:59

Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе

9-09-2023, 13:04

Певица Жасмин рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым на съемках

8-09-2023, 18:44

Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

7-09-2023, 19:44

Стало известно о российских покровителях беглой актрисы Чулпан Хаматовой

7-09-2023, 16:54

Возможно, Вам будет интересно

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Вчера, 15:49

0

Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

11-09-2023, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

11-09-2023, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

11-09-2023, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

Вчера, 13:09

0

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что в пожилом возрасте не стоит сочетать бананы с молоком, а мясо с картофелем. В...

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

11-09-2023, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее

Новости партнеров