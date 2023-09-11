Выяснилось, куда пропал Ираклий Пирцхалава после начала СВО

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Некогда популярный певец Ираклий Пирцхалава, известный под псевдонимом Иракли, давно исчез из медийного пространства. Он не поет, не дает интервью, не выпускает клипы и не появляется на ТВ. Говорят, что после начала СВО на Украине исполнитель хита «Лондон-Париж» вернулся на свою родину – в Грузию.
Ираклий, ставший знаменитым после выпуска шоу «Фабрика звезд», был звездой нулевых в России. СМИ перестали писать о певце после появления новости о его разводе с Софьей Гребенщиковой в 2014 году.
По некоторым данным, несколько лет назад с певцом случилось несчастье — он пережил клиническую смерть. В недавнем интервью Ираклий вспоминал, как впал в кому, и ощущал прилив сил и умиротворение. По его словам, он слышал «глубокий отцовский голос», который его спросил, хочет ли он здесь остаться.
Как выяснилось, Пирцхалава подорвал здоровье из-за плотного графика, шумных вечеринок, алкоголя и развлечений в клубах. Однажды певец рухнул навзничь и потерял сознание. К счастью, в тот период рядом с ним оказалась его мать. С тех пор Ираклий стал вести затворнический образ жизни, уверовал в Бога и стал прихожанином храма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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