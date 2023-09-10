Домнина призналась Костомарову в измене

Сегодня, 18:14

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Домнина призналась Костомарову в измене
Фото из открытых источников

Личная жизнь Романа Костомарова складывалась непросто. В 2013 году Оксана Домнина ушла от спортсмена к актеру Владимиру Яглычу, с которым у нее был короткий роман. Тогда Костомаров и Домнина были парой, но не состояли в браке. 

«Я долго не хотела даже себе признаться, насколько Володя мне небезразличен», — как-то рассказала фигуристка.

Оксана считает, что это не было изменой, так как на тот момент их отношения с Романом зашли в тупик и она решила начать отношения с актером. Домнина надеялась, что новый роман завершится свадьбой. Но тот роман просуществовал недолго, хотя Оксана рассчитывала выйти замуж за Владимира. В итоге фигуристке пришлось вернуться к Роману. 

Брак Костомарова и Домниной считают образцовым. Паре пришлось пережить, наверное, самое страшное в жизни. Роман еле выжил после тяжелой болезни, и его верная жена постоянно находилась рядом. Оксана стала для тяжелобольного спортсмена настоящей опорой. Инвалиду Костомарову придется пройти длительный процесс реабилитации. Некоторые даже не верили, что жена фигуриста выдержит и преодолеет все трудности. 

Ожидается, что олимпийский чемпион в интервью Лере Кудрявцевой расскажет о сложностях семейной жизни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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