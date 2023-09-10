Катя Семенова объяснила, почему актер РФ Смольянинов и юморист Галкин не нужны за рубежом

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Прошло всего лишь несколько дней с того момента, когда известная российская певица Катя Семенова дала большое интервью, в котором высказалась о сбежавших из России артистах. Одновременно исполнительница музыкальных композиций сообщила о том, почему предателей не любят в других странах, передает издание «Аргументы и Факты».
«Нахлебников не очень любят на всем земном шаре, нигде не любят предателей. Это избитая совершенно истина — реально предателей нигде не любят. Если он родную семью предал, значит, мы здесь тоже можем попасть под каток его предательства», — высказала свою точку зрения Катя Семенова.
Знаменитость уверена в том, что предатели не могут нормально выступать в Израиле, потому что в другой стране маленькие залы и небольшие требования для артистов. Семенова считает, что рано или поздно российских звезд перестанут приглашать на концерты в другие государства.
Об этом сегодня сообщают журналисты информационного онлайн-портала «Аргументы и Факты».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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