Катя Семенова объяснила, почему актер РФ Смольянинов и юморист Галкин не нужны за рубежом

Прошло всего лишь несколько дней с того момента, когда известная российская певица Катя Семенова дала большое интервью, в котором высказалась о сбежавших из России артистах. Одновременно исполнительница музыкальных композиций сообщила о том, почему предателей не любят в других странах, передает издание «Аргументы и Факты».

«Нахлебников не очень любят на всем земном шаре, нигде не любят предателей. Это избитая совершенно истина — реально предателей нигде не любят. Если он родную семью предал, значит, мы здесь тоже можем попасть под каток его предательства», — высказала свою точку зрения Катя Семенова.

Знаменитость уверена в том, что предатели не могут нормально выступать в Израиле, потому что в другой стране маленькие залы и небольшие требования для артистов. Семенова считает, что рано или поздно российских звезд перестанут приглашать на концерты в другие государства.

Об этом сегодня сообщают журналисты информационного онлайн-портала «Аргументы и Факты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»