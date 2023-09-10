Фигурист Роман Костомаров рассказал об изменах жены

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Знаменитый российский чемпион Олимпиады 2006 года в итальянском городе Турине в танцах на льду Роман Костомаров недавно сообщил ужасную историю из своей личной жизни. Этот момент популярный фигурист рассказал в эфире проекта «Секрет на миллион» на телеканале НТВ с телевизионной ведущей Лерой Кудрявцевой.
Спортсмен признался в том, что его супруга Оксана Домнина как-то изменила ему с известным актером театра и кино Владимиром Яглычем. По словам Костомарова, это произошло в тот период, когда фигуристка участвовала в проекте «Ледниковый период», а Владимир Яглыч был её партнёром. Домнина, которая также посетила студию телешоу, подтвердила слова мужа.
«В наших отношениях произошел кризис», — призналась она.
Жена Костомарова добавила, что мимолетная страсть быстро сошла «на нет» и позже она вернулась к своему мужу. Костомаров и Домнина поженились в 2014 году после семилетнего фактического брака. В настоящее время эта спортивная пара воспитывает дочь Анастасию и сына Илью.
Об этом сегодня сообщают журналисты информационного онлайн-портала TVCenter.RU.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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