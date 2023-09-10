Куда пропал Дмитрий Нагиев и что он говорил о СВО

Сегодня, 16:39

Image 16+
Куда пропал Дмитрий Нагиев и что он говорил о СВО
Фото из открытых источников

С начала СВО Дмитрий Нагиев решил на время залечь на дно. Его давно не видно на российских телеканалах. Проект «Голос 60+» вместо шоумена ведет Лариса Гузеева. Яна Чурикова заменяет Нагиева в шоу «Голос» и «Голос. Дети». Невольно возникает вопрос: куда пропал Дмитрий Нагиев, который является одним из самых успешных и востребованных телеведущих? 

По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Дмитрий решил взять небольшой отпуск, но он обязательно вернется на ТВ. Несколько месяцев назад Нагиев сообщил в соцсети, что отказался от предложения вести премию МУЗ-ТВ. 

Он записал видео, в котором заявил: «Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках».

О своем отношении к проведению спецоперации в Украине актер никаких публичных заявлений не делал. В январе в СМИ появились слухи, что актер пожертвовал на нужды российской армии 200 млн рублей. Но эту информацию опровергла директор актера Елена Шайкина, а позднее и сам Нагиев сказал, что у него нет таких денег. 

Сейчас Дмитрий работает в театре и кино. В прошлом году он гастролировал со спектаклем «Кыся». В марте вышел фильм с его участием - «Эскортница». А в июне актер появился в сериале «Кино про бандитов». Также Нагиев участвует в съемках спин-оффа «Чикатило» «Тень Чикатило».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

Сегодня, 13:54

Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин негативно высказываются о России

Сегодня, 10:54

Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с Башаровым

Сегодня, 10:04

Роман Костомаров в шоу «Секрет на миллион» рассказал, как прошла его реабилитация после ампутации

Сегодня, 10:04

Чулпан Хаматова спела вместо Юлии Чичериной и попала в скандал

Сегодня, 09:59

Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Пугачевой

Вчера, 11:44

Фаворит Пугачевой Савин рассказал об отношениях с певицей

Вчера, 11:39

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова дала прогноз по срокам завершения СВО РФ

10-09-2023, 21:44

Фаворит Пугачевой сказал, за что она подарила ему 600 тыс. рублей

10-09-2023, 20:04

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин раскрыл страшный диагноз сына и расплакался

10-09-2023, 19:59

Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе

9-09-2023, 13:04

Певица Жасмин рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым на съемках

8-09-2023, 18:44

Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

7-09-2023, 19:44

Стало известно о российских покровителях беглой актрисы Чулпан Хаматовой

7-09-2023, 16:54

Артемий Троицкий: Пугачева не испытывала радости материнства

7-09-2023, 12:09

Екатерина Шпица была замечена в объятиях с Михаилом Горевым

7-09-2023, 11:59

Певец Филипп Киркоров отреагировал на замечания детей коллеги Сергея Лазарева

6-09-2023, 07:39

Чулпан Хаматова не понимает, почему Ахеджакова все еще не уехала из РФ

5-09-2023, 21:09

Актриса Равшана Куркова раскрыла имя новорожденной дочки

5-09-2023, 18:34

Музыкант Алекс Малиновский впервые показал своего ребенка

4-09-2023, 21:14

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

10-09-2023, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее

Новости партнеров