Куда пропал Дмитрий Нагиев и что он говорил о СВО

С начала СВО Дмитрий Нагиев решил на время залечь на дно. Его давно не видно на российских телеканалах. Проект «Голос 60+» вместо шоумена ведет Лариса Гузеева. Яна Чурикова заменяет Нагиева в шоу «Голос» и «Голос. Дети». Невольно возникает вопрос: куда пропал Дмитрий Нагиев, который является одним из самых успешных и востребованных телеведущих?

По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Дмитрий решил взять небольшой отпуск, но он обязательно вернется на ТВ. Несколько месяцев назад Нагиев сообщил в соцсети, что отказался от предложения вести премию МУЗ-ТВ.

Он записал видео, в котором заявил: «Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках».

О своем отношении к проведению спецоперации в Украине актер никаких публичных заявлений не делал. В январе в СМИ появились слухи, что актер пожертвовал на нужды российской армии 200 млн рублей. Но эту информацию опровергла директор актера Елена Шайкина, а позднее и сам Нагиев сказал, что у него нет таких денег.

Сейчас Дмитрий работает в театре и кино. В прошлом году он гастролировал со спектаклем «Кыся». В марте вышел фильм с его участием - «Эскортница». А в июне актер появился в сериале «Кино про бандитов». Также Нагиев участвует в съемках спин-оффа «Чикатило» «Тень Чикатило».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»