Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

Известный в Российской Федерации блогер Даня Милохин накануне экстренно приехал в аэропорт Внуково и среди ночи улетел в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, город Дубай.

В настоящее время появилась информация о том, что блогер в 23:18 по московскому времени прошёл паспортный контроль в аэропорту. В 0:50 артист уже вылетел в ОАЭ экономклассом. Теперь известно, что Даню Милохина, недавно вернувшегося в Россию, просили отправить служить в вооруженные силы Российской Федерации во время осеннего призыва. С таким пугающим заявлением публично выступила руководитель организации «Лига свободного Интернета» Екатерина Мизулина.

Как утверждает общественный деятель страны, артист просто обязан «с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей родине». Екатерина Мизулина акцентировала внимание на том, что у Дани Милохина нет никаких оснований для отсрочки, поэтому он попадает под осенний призыв 2023 года. При этом приемный отец блогера Дмитрий Тюленев заявил, что его сына не смогут призвать в армию из-за проблем со зрением.

«Да ну, как его призовут, ведь у него зрение — минус 6,5. Он все время ходит в линзах. Он с детского дома в очках, потом в линзах ходил. Он так и не делал ещё операцию. Я сомневаюсь, что он будет годен. По-моему, у него стоит «негоден» в военнике», — говорил Тюленев.

Об этом сегодня сообщают журналисты информационного онлайн-портала News.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»