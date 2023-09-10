Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин негативно высказываются о России

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Участница проходящего в Благовещенске XXI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», звезда 80-х Екатерина Семенова, прокомментировала поведение покинувших Россию иноагентов Максима Галкина* и Артура Смольянинова**, которые из-за границы допускают негативные высказывания о России.
Ранее Артур Смольянинов**, сыгравший роли героического характера, сказал, что готов воевать на стороне Украины. В свою очередь переехавший в Израиль Максим Галкин* на своих концертах позволяет себе русофобские заявления. По мнению Семеновой, такие как Галкин* и Смольянинов**, являются выкормышами той эпохи, когда было хорошим тоном критиковать все советское и восхвалять все западное.
Певица назвала их «продуктом либерального воспитания», когда «все американское подавалось как лучшее и прогрессивное». В целом она возмущена тем, что покинувших родину в свое время возводили в ранг героев. Семенова также поделилась своим мнением об улице Солженицына в Москве. Она призналась, что не понимает, за какие заслуги писатель Александр Солженицын удостоен такой почести. По мнению поп-дивы, он не внес большого вклада в благополучие России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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