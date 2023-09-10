Роман Костомаров в шоу «Секрет на миллион» рассказал, как прошла его реабилитация после ампутации

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций и протезирование, стал одним из самых долгожданных гостей на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Прославленный спортсмен сразу же сказал, что готов раскрыть свою самую главную, самую сокровенную тайну.

«Вообще-то уже чудо, что я здесь сижу сегодня», — честно признался Костомаров.

На зеленую кнопку фигуристу пришлось нажимать культей ампутированной кисти правой руки. На программе у Кудрявцевой он рассказал, каким было сражение за жизнь, когда он находился на лечение в больнице в Коммунарке. Попал он туда, напомним, 10 января. Тогда никто не мог даже предположить, во что выльется для него банальная, как многим тогда казалось, пневмония.

На программе, которая выйдет в эфир уже в эту субботу, он пообещал назвать реальную причину своего заболевания и рассказать, кому обязан спасением своей жизни.

Будет Костомаров говорить и о личной жизни — об отношениях с супругой Оксаной Домниной, которая тоже присутствовала в студии. В семье был кризис, когда фигуристка «ушла, не прячась», к другому мужчине. Но его удалось преодолеть. Роман и Оксана вместе, и совместными усилиями преодолевают трудности, а также воспитывают двоих детей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»