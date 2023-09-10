Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с Башаровым

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с актером Маратом Башаровым.
Произошел этот инцидент в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, рассказывает «Вокруг ТВ». Лера Кудрявцева предложила Марату Башарову лечь с ней в постель. Башаров ответил согласием на пикантный вызов со стороны ведущей. Они легли вместе и обнялись.
Но сразу же Кудрявцева обратилась к мужу Игорю Макарову, попросив у него прощение.
«Макаров, прости», — сказала телеведущая.
Но Башаров все же успел отметить, что главное не кровать, а то, с кем ты в ней находишься. Он добавил, что в студию следовало бы поставить еще телевизор и тумбочки с кефиром. Артист также отметил, что не любит длительных ухаживаний, поэтому сразу своих женщин ведет в спальню.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...Подробнее
Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...Подробнее
Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...Подробнее
Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....Подробнее
Бригадный генерал Вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг заявил о том, что конфликт РФ и Украины может затянуться...Подробнее