Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с Башаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед мужем за случай в постели с актером Маратом Башаровым.

Произошел этот инцидент в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, рассказывает «Вокруг ТВ». Лера Кудрявцева предложила Марату Башарову лечь с ней в постель. Башаров ответил согласием на пикантный вызов со стороны ведущей. Они легли вместе и обнялись.

Но сразу же Кудрявцева обратилась к мужу Игорю Макарову, попросив у него прощение.

«Макаров, прости», — сказала телеведущая.

Но Башаров все же успел отметить, что главное не кровать, а то, с кем ты в ней находишься. Он добавил, что в студию следовало бы поставить еще телевизор и тумбочки с кефиром. Артист также отметил, что не любит длительных ухаживаний, поэтому сразу своих женщин ведет в спальню.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»