Чулпан Хаматова спела вместо Юлии Чичериной и попала в скандал

В свое время песня «Мой рок-н-рол» в исполнении группы «Би-2» и Юлии Чичериной гремела на многих концертных площадках, постоянно присутствовала на сборных концертах, которые крутили по ТВ, а также была в ротации практически на всех ведущих радиостанциях. Однако, в первоначальном оригинальном исполнении на сцене зрителям ее уже не услышать — разве что в записи.

Пути и, главное, взгляды музыкантов на происходящее разошлись. Юлия Чичерина яростно ратует за СВО, тогда как солист «Би-2» Лева* ( он же Егор Бортник — признан иноагентом в РФ с 26.05.2023, - Ред.).

Но солисты культовой рок-группы выход все же нашли и решили дать песне иное звучание.

Народная артистка России Чулпан Хаматова, резко осудившая свою родную страну за СВО и уехавшая из нее вскоре после ее начала, заменила на сцене Юлию Чичерину. Однако, ее исполнение российским зрителям, в отличие от зарубежных, откровенно не понравилось, пишет Kp.ru.

«Имеется вид, что что-то идет не так», «Складывается впечатление, что мимо нот», «Голос Чичерины не поддаётся замене», — поделились своим мнением о вокале Чулпан Хаматовой россияне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»