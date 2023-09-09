Фаворит Пугачевой Савин рассказал об отношениях с певицей

Сегодня, 11:39

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Фаворит Пугачевой Савин рассказал об отношениях с певицей
Актер, певец и композитор Сергей Савин

Актер, певец и композитор Сергей Савин стал гостем проходящего в Благовещенске XXI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Он пообщался с журналистами и рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой, с которой его свела судьба в 2011 году на музыкальном шоу «Фактор А».

Тогда Примадонна, которая председательствовала в жюри, выделила его из числа участников шоу. По словам Савина, Пугачева сделала его своим фаворитом и щедро вкладывала в него огромные суммы. Певец сказал, что Алла Борисовна потратила на него в общей сложности 10 миллионов долларов. Это сначала смущало молодого музыканта, ему было неловкого от того, что женщина оплачивает его траты. Однако, Пугачева его успокоила, заявив, что он сделал ее обыденную жизнь ярче, поэтому ей не жалко идти на такие жертвы.

«Помню, когда мы ехали в загородный дом продюсера Анатолия Лопатина, где мы записывали мой второй сингл, Алла взяла меня за руку и сказала, что я не должен переживать и стесняться. Она сказала, что она обычная женщина, которая хочет любви, а деньги и слава тут совершенно ни при чем — важны ее чувства ко мне», — рассказал Савин.

Пугачева разозлилась после того, как Савин увлекся клипмейкером Ириной Мироновой. Он вспомнил, как пел на концерте, а у Пугачевой было очень злое лицо. Сергей признался, что ему было нелегко выдерживать на себе этот взгляд.

«Алла — большая собственница», — подчеркнул Савин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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