Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Пугачевой

Астролог Тамара Глоба рассказала, что ей удалось увидеть смерть певицы Аллы Пугачевой.

Тамара Глоба часто работает со звездами российского шоу-бизнеса. Как-то к ней обратилась и Алла Борисовна с дочерью Кристиной Орбакайте. Они задавали вопросы о своем будущем.

По словам астролога, то, что она увидела, ее напугало. Тамара Глоба утверждает, что многое из ее прогнозов касательно Аллы Пугачевой уже сбылось. Дело в том, что во время операции по откачке жира Пугачева действительно едва не скончалась.

«У Аллы был сильный сепсис, заражение крови, и она действительно чуть не умерла», — утверждает Тамара Глоба.

Астролог заявляет, что ее прогнозы, которые она сделала Кристине Орбакайте, тоже почти все сбылись. Но рассказывать о чем речь, она не стала, отметив, что ее клиенты хотят сохранить все в тайне, и она не намерена раскрывать их секреты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»